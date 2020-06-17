TVF'den Siirtli çocuklara voleybol seti ve forma

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynamalarına kayıtsız kalmadı ve çocuklara hediye gönderdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Siirt'te kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayan çocuklara, voleybol seti ve forma gönderdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun gönderdiği hediyeler karşısında çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, yeni voleybol filesi ve toplarıyla beraber voleybol oynamanın keyfini yaşadı.

Gönderilen hediyelerin kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden 13 yaşındaki Nursen Oysal; “Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a gönderdiği hediyeler için çok teşekkür ediyoruz. Bundan böyle daha iyi imkanlarla voleybol oynayacağız. Voleybola hep bir ilgim vardı, çok seviyordum. Büyüyünce A Milli Kadın Voleybol Takımı formasını giymek istiyorum” dedi.

12 yaşındaki Kenan Sercan ise; Türkiye Voleybol Federasyonu'nun bizlere gönderdiği hediyeler sayesinde artık yeni file, voleybol topu ve formayla voleybol oynayacakları için sevinç yaşadıklarını söyledi.

Futbol topuyla voleybol oynadıklarını aktaran Sercan, şunları kaydetti:

“Futbol topu ağır olduğu için elimizi acıtıyordu. Şu anda bize hediye edilen voleybol topuyla oynadık. Çok yumuşak, artık elimizi acımıyor. Artık daha güzel oynayıp paslaşabiliyoruz. Büyüdüğümde voleybolcu olmak istiyorum.”