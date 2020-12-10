TV+'ın izlenme oranı 3 kat artarak 18,3 milyon saate ulaştı

Pandemi önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte izlenme sayıları 3 katına çıkan televizyon platformu TV+, abone sayısı da 3,5 kat yükseldi. Televizyon platformunda en fazla izlenen filmler ‘Dev Avcısı', ‘Aquaman', ‘Venom: Zehirli Öfke', ‘Spiderman: Homecoming' ve ‘Suicide Squad: Gerçek Kötüler' olurken ‘Sloborn', ‘Les Norton', ‘Spides', ‘Cypher' ve ‘Narcos' da en fazla izlenen diziler arasında yer aldı.

Televizyon platformu TV+, haftasonlarını evde vakit geçirilen bugünlerde zengin içerikleriyle televizyon severlere seçenekler sunuyor. Pandemi önlemleri kapsamında geçen haftasonu başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile izlenme oranları 3 katına çıkarak 18,3 milyon saati bulan TV+'ta yeni abone sayısı da 3,5 katına ulaştı.

"Pandemi döneminde içeriğimizi zenginleştirmeyi sürdüreceğiz"

Konuyu değerlendiren Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Kullanıcılarımızın evde geçirdiği zamanları daha keyifli kılmak adına televizyon uygulamamızda birbirinden eğlenceli içerikleri sunmaya devam ediyoruz. Pandemi önlemleri kapsamında haftasonlarını yeniden evde geçirmeye başladığımız ilk hafta abone ve izlenme sayımızda önemli bir artış yaşandı. Zengin dizi ve film içeriklerinin yanı sıra spor programlarına olan ilgi de çok fazla. İlerleyen günlerde de TV+'ı daha yaygın hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Televizyon platformunda en fazla izlenen filmler arasında Anders Walter tarafından yönetilen 2017 fantastik bir drama filmi ‘Dev Avcısı', Amerikan süper kahraman filmi ‘Aquaman', Film DC Extended Universe'in geliştirdiği üçüncü yapım olan ‘Suicide Squad: Gerçek Kötüler', başrollerinde Tom Hardy ve Michelle Williams yer alan Marvel'in filmi ‘Venom: Zehirli Öfke' ve Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı canlandırdığı 2017 yapımlı süper kahraman filmi ‘Spiderman: Homecoming' yer aldı.

Haftasonunda televizyon tutkunlarının en fazla izlediği diziler ise tüm dünyanın gündemi olan koronavirüs salgınına benzer bir hikayeyi işleyen 'Sloborn', Avustralya yapımı dönem dizisi ‘Les Norton', bilimkurgu severler için sıra dışı bir dizi ‘Spides', FBI'ın önde gelen kripto analistlerinden biri ile olan maceraları konu alan ‘Cypher' ve büyük hayran kitlesine sahip Amerikan suç draması ve aksiyon dizisi 'Narcos' oldu.

Spor kanallarıyla da farkını gösteren televizyon platformu, haftasonu yasaklarının devam ettiği günlerde de birbirinden heyecanlı yarışlar ve maçlarla sporseverlerin tercihi oluyor. Cumartesi günü 20.30'da Manchester United-Manchester City derbisi ve yeni sezonu 22 Aralık'ta başlayacak NBA'in bu cumartesi gecesi oynanacak ilk hazırlık maçı Toronto-Charlotte maçı saat 02.00'da S Sport'tan yayınlayacak. Ayrıca Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix Pazar günü 16.10'da TV+ Ekstra kanalından canlı yayınlanacak.