TV+'ın Temmuz programı belli oldu

Temmuz ayını da yeni yapımlarla karşılayan dijital televizyon platformu TV+'ta bu ay yayınlanacak filmler arasında ‘The Martian', ‘Cold War', ‘Wildlife', ‘The Climb', ‘Roman J Israel', ‘Life of Pi', ‘Yalan Dolan', ‘Words on Bathroom Walls' ve ‘Flatliners' yer alıyor. Temmuz ayında yayınlanacak diziler arasında ise ‘Killing Eve', ‘Younger', ‘Blackout', ‘War of the Worlds' ve 'The Trial of Christine Keeler' var.

Dijital televizyon platformu TV+, Haziran ayını da ekran tutkunlarının büyük ilgisi ile bitirdi. Haziran ayında dijital televizyon platformu en fazla izleyen şehirlerin başında İstanbul gelirken İstanbul'u Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri takip etti.

Haziran ayında dijital televizyon platformunda en çok izlenen yapımlar, dünyanın karşılaştığı en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi anlatan ‘Avengers' serisinden ‘Endgame', arkadaş olan uğur böceği ve kara kedinin serüvenlerini anlatan ‘Mucizevi Şangay Ejderha Efsanesi' oldu. Vikingler ve ejderhaların efsanevi dünyasında yaşanan olayları konu alan ‘Ejderhanı Nasıl Eğitirsin', bir oyun içinde yaşayan gençlerin maceralarını anlatan ‘Jumanji: Next Levelve diğer emoji arkadaşları gibi tek bir ifadeye sahip olmak isteyen Gene isimli emojinin hayatını konu alan ‘Emoji Movie' de Haziran ayında dijital televizyon platformunda izlenen diğer filmler oldu.

Dijital televizyon platformunun Temmuz ayı programı şöyle açıklandı:

Sürekli güncellenen TV+, Temmuz ayında da tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği yapımların yeni sezonlarını kataloğuna eklemeye devam ediyor. Bu ay dijital televizyon platformuna eklenen diziler arasında iki kadının parçası olduğu bir kedi fare oyununu anlatan Killing Eve'nin üçüncü sezonu, Hiç beklemediği bir anda bekar kalan ve iş hayatına geri dönmeye çalışan 40 yaşındaki Liza'nın bir barda tanıştığı 20'li yaşlardaki gencin, kendisinin genç göründüğüne ikna etmesinin üzerine hayata sıfırdan başlamaya karar vermesi ile yaşadıklarını konu alan ‘Younger'ın 7'nci sezonu yer alıyor.

Yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı, dünyaya gerçekleşen bir uzaylı saldırısı sonrasında bir ailenin başından geçenleri konu alan ‘War of the Worlds'un ikinsi sezonu ve kendini 1960'larda İngiliz hükümetini sarsan siyasi bir skandalın tam ortasında bulan Christine Keeler'ın hikayesini anlatan ‘The Trial of Christine Keeler' da Temmuz ayında yayınlanacak diziler arasında bulunuyor.

Belgesel izleyicilerini için dijital televizyon platformu, kataloğuna her ay yeni yapımlar eklemeye devam ediyor. Temmuz ayında sadece TV+'ta yayınlanacak belgeseller arasında ise ABD'li pop yıldızı Britney Spears'ın hayatını konu alan ‘The Battle for Britney', uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ı öldürme girişimini ve arkasındaki adamın hikayesi anlatan ‘Killing Escobar', müzisyen Frank Zappa'nın hayatına odaklanan ‘Zappa' bulunuyor.

‘Patti Smith: Bir Yaşam Hayali' ve müzik fotoğrafçılığının tarihi ve kültürel etkisini altı bölümde anlatan ‘ICON: Music Through' da Temmuz ayında dijital televizyon platformunda yayınlanacak diğer belgeseller arasında yer alıyor.

Sevenlerine özel onlarca film TV+'ta

Onlarca filmi seyircileri için Türkiye'de sadece ve ilk kez seyirci ile buluşturan dijital televizyon platformu, Temmuz ayında da yepyeni filmleri kataloğuna ekliyor. Temmuz ayında sadece dijital televizyon platformunda yayınlanacak olan ‘Black-Out', zor durumda olan bir ülkenin normale dönüş çabası ve yaşanan heyecanı anlatıyor.

Dijital televizyon platformunun ekranlarında yayınlanacak diğer filmler arasında Mars'daki görevi sırasında çıkan bir fırtınayla ekibinden ayrı kalan bir astronotu konu alan ‘The Martian', babasının evlerinin yakınında çıkan orman yangınını söndürmek için evden ayrılmasıyla yetişkin rolüne bürünmek zorunda kalan küçük bir çocuğun hikayesini konu alan ‘Wildlife' bulunuyor.

TV+'ın Temmuz takviminde yer alan diğer filmler arasında ise birbirlerini ihanete uğratması sonucunda aralarının bozulması beklenirken yaşanan dramatik bir olayla yeniden bir araya gelen iki yakın arkadaşı konu alan ‘The Climb', Los Angeles'ta küçük bir hukuk bürosunda çalışan bir gencin başarılarını anlatan ‘Roman J Israel', yolculuk yaptığı geminin batması sonucu zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı veren ve zooloji bilgisiyle kurtulmayı başaran genci anlatan ‘Life of Pi' yer alıyor.

Kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu edinen ‘Yalan Dolan', paranoid şizofreni hastalığından muzdarip, halüsinasyonlar gören bir lise öğrencisinin yaşadıklarına odaklanan ‘Words on Bathroom Walls' ve ölümden sonra neler olduğunu merak eden beş tıp öğrencisinin bunu deneyimlemelerini konu alan ‘Flatliners' da Temmuz ayında dijital televizyon platformuna eklenen filmler arasında.