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TV+'ın tüm kanalları 24-31 mayıs arasında abonelere açık olacak

Dijital televizyon platformu TV+, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında Ramazan Bayramı’na sürprizlerle giriyor.

Dijital televizyon platformu TV+, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında Ramazan Bayramı'na sürprizlerle giriyor. 150'den fazla kanalın yanı sıra, kataloğa yeni eklenen 10 filmlik özel seçki de TV+'da izlenebilecek.



Turkcell'in televizyon platformu TV+, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında Ramazan Bayramı'nda izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlandığını açıkladı. 24-31 mayıs tarihleri arasında 150'den fazla TV+ kanalı tüm kullanıcılara açık olacak.


Yapılan bilgilendirmede; en sevilen kanallar, en iyi film ve diziler, ilginç belgeseller ve çok daha fazlası Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+ ile bayram boyunca izleyicilerle olacak. Bu özgün içeriklerin yanı sıra, tüm dünyanın takip ettiği Alman futbol ligi Bundesliga'nın heyecan dolu karşılaşmaları da sporseverleri bekleyecek. TV+ kullanıcıları yayınları ister televizyondan isterlerse de telefon ya da tabletlerinden izleyebilecek.


Ayrıca kullanıcılar kanallarındaki yayınları durdurulabilecek, canlı yayını geri alabilecek ve istedikleri programları kaydedebilecekler.

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