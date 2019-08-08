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TV+'ta spor sezonu açılıyor

TV+, yeni sezonda da geçen yıl olduğu gibi bu yık da spor içeriğiyle sporseverlerle buluşacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ve NBA'in resmi yayıncısı TV+'ta izleyiciler, Formula1, MotoGP gibi dünyanın en iyi spor organizasyonlarının heyecanını da canlı canlı yaşayacak.



Dijital TV platformu TV+, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere Premier Lig, NBA, Formula 1, Moto GP ve tenis takviminin en büyük turnuvalarını canlı yayınlayacağını duyurdu. Platform, futbol sezonunu bu hafta İngiltere Premier Ligi ile açacağını kaydederken; 11 Ağustos Pazar günü önemli şampiyonluk adaylarından Manchester United, evinde Chelsea'yi ağırlayacağı maçın canlı yayınlanacağını belirtti.



TV+ canlı yayınları şöyle:


9 Ağustos Cuma


22.00 Liverpool - Norwich City



10 Ağustos Cumartesi


14.30 West Ham United - Manchester City


17.00 Crystal Palace - Everton


19.30 Tottenham - Aston Villa



11 Ağustos Pazar


16.00 Newcastle United - Arsenal


18.30 Manchester United - Chelsea

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