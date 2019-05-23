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TV+'tan yaza merhaba

TV+ yaza özel kampanyasını hazırladı.

Turkcell Superonline fibere yeni gelen kullanıcılar, evlerinde Turkcell Fiber internet paketleri ile birlikte TV+ keyfini ilk 3 ay ücretsiz avantajıyla yaşayacaklar


Şirketten yapılan açıklamada; Turkcell Superonline fiber internete yeni abone olan kullanıcılar, taahhütleri kapsamında TV+'ın özelliklerinden faydalanacaklar. Yaza özel hazırlanan kampanyada Turkcell Fiber internet paketleri ve TV+ paketleri bir arada ilk 3 ay ücretsiz olarak da sunulacak. Kullanıcılar hem internet hem de TV+ hizmetini tek bir kanaldan sağlayacak.

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