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Tyler Boyd, Kayseri deplasmanında yok

Beşiktaş’ın ABD’li oyuncusu Tyler Boyd, Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Boyd, Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.


Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelenin 87. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Tyler Boyd, Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü. Bu sezon ilk hafta oynanan Sivasspor ve 4. haftadaki Gaziantep maçlarında sarı kart gören Boyd, son olarak ikinci yarıdaki Başakşehir mücadelesinde sarı kartla cezalandırılmıştı. Konyaspor önünde de sarı kart gören ABD'li futbolcu, 4 sarı kart görerek Kayserispor deplasmanında cezalı duruma düştü.

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