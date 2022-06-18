YKS'nin ilk oturumu olan TYT'YE geç kalanlar kapıdan döndü. Bahçelievler'de sınava geç kalarak sinirlerine hakim olamayan bir öğrenci, "Çantamda param var nasıl bırakayım" dedi, demir korkuluklardan geçmeye çalışan gençler ise polise yakalandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan ve bugün sabah gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adayların içeriye girişleri saat 10.00'da sona ermişti. Bahçelievler Anadolu Lisesinde sınava girecek olan bazı öğrenciler, içeriye giriş saatini kaçırınca, görevlilerle aralarında tartışma çıktı.

“2 trilyon param var hesapta kime bırakayım”

Sınav girişi için okul önüne gelen kız öğrenci, içeriye giremeyince çantasını bırakıp geri geldi. Sınav giriş saatini kaçırınca da güvenlik görevlileri, genç kızın okula girmesine müsaade etmedi. Bunun üzerine genç kız sinirlerine hakim olamayarak yaşanan duruma tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların sessiz olması yönünde uyarması üzerine genç kız, "2 trilyon param var hesapta, kime bırakayım" diyerek bağırdı. Sınava giremeyen genç kız daha sonra okulun önünden ayrıldı.

Demirlerin üzerinden atlayan gençler polise yakalandı

Sınav giriş saatini kaçıran bazı gençler ise, okulun önündeki demir korkuluklardan atlayarak içeriye girmeye çalıştı. Bina girişinde yakalanan gençlerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri adayları, okulun dışarıya çıkarmasıyla gerginlik sona erdi.