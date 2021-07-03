İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

Sırbistan’da düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası’nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ikinci oldu.

Sırbistan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ikinci oldu.


Belgrad'da gerçekleştirilen turnuvada Türkiye, final maçında Sırbistan ile karşılaştı. 25-9, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup olan milli takım, gümüş madalya kazandı.



Salın: Belgrad


Hakemler: Jelena Mitrovic, Ardit Nurja


Sırbistan: Kockarevic, Osmajic, Savic, Cvetkovic, Kurtagic, Mandovic, Gocanin (L) (Tisma, Uzelac, Pakic (L), Tica)


Türkiye: Defne Devrim, Safronova, Bianka İlayda, Defne Başyolcu, Eslem, Begüm, İlayda Naz (L) (Talya, Nisan, Ceyda)


Setler: 25-9, 25-13, 25-15


Süre: 59 dakika (18, 21, 20)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.