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U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 14 madalya

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 12 Haziran’da başlayan U17 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 12 Haziran'da başlayan U17 Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı toplam 14 madalyayla tamamladı. Kadın Güreş Milli Takımı da tarihinde ilk defa U17 Avrupa şampiyonu oldu.


Şampiyonanın son gününde serbest stil 92 kilogramdaki Eyüp Çetin, final müsabakasında karşılaştığı Gürcü rakibi Sandro Kurashvili'ye mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. 45 kiloda mücadele eden Ebubekir Gür, bronz madalya müsabakasında Polonyalı rakibi Pavlo Ilnytskyi'yi 10-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.


Serbest stil 60 kilogramda mücadele eden Vahid Samed Yılmaz, bronz madalya müsabakasında Fransız Abdoullah Nakaev'i 9-6 (tuşla) mağlup ederek madalyanın sahibi oldu.


Serbest Stil 71 kiloda mücadele eden Ferhat Yiğit ise Yunan rakibi Avraam Moustopoulos'u 6-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.


Bugün serbest stilde kazanılan 4 madalyayla birlikte milli güreşçiler, serbest stilde toplam 6 madalya kazandı. 12 Haziran'da grekoromen stil müsabakaları ile başlayan şampiyonada ay-yıldızlı sporcular toplam 14 madalya elde etti.


Madalya kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:



Grekoromen


60 kg Halil Çınar - Gümüş madalya


110 kg Cemal Yusuf Bakır - Bronz madalya


45 kg Mehmet Hanifi Sarp - Bronz madalya



Kadınlar


65 kg Duygu Gen - Altın madalya


43 kg Yağmur Karabacak - Gümüş madalya


40 kg Fatma Yılmaz - Gümüş madalya


69 kg Elif Şevval Kurt - Gümüş madalya


49 kg Nil Aktaş - Bronz madalya



Serbest Stil


65 kg Remzi Temur - Gümüş madalya


92 kg Eyüp Çetin - Gümüş madalya


110 kg Ruşen Arda Güler - Bronz madalya


45 kg Ebubekir Gür - Bronz madalya


60 kg Vahid Samed Yılmaz - Bronz madalya


71 kg Ferhat Yiğit - Bronz madalya

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