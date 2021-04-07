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U17 Erkek Voleybol Takımı Ankara'da kampa girdi

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV U17 Avrupa Şampiyonası 2.

Raunt Elemeleri'ndeki karşılaşmalar için Ankara'da kampa girdi.


6-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 2021 CEV U17 Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri'nde mücadele edecek olan 17 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına Ankara'da başladı. Milliler, Başantrenör Ahmet Karakurt yönetimindeki çalışmalarını 16 kişilik kadroyla sürdürüyor. Hazırlık kampı 5 Mayıs'ta sona erecek.


Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri'ni ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.


Millilerin kamp kadrosu ve teknik ekibi şu isimlerden oluşuyor:



Oyuncular


Ünal Ergün - Ziraat Bankası


Özgür Benzer - İstanbul BBSK


Arda Yalın Uçar - TVF Spor Lisesi


Emirhan Özkan - İstanbul BBSK


Taha Berat Massa - TVF Spor Lisesi


Muharrem Kurtuluş - TVF Spor Lisesi


Yiğit Hamza Aslan - Halkbank


Furkan Eray Kaya - İstanbul BBSK


Doğan Karakoç - Spor Toto


Batu Ercan Akbaba - İstanbul BBSK


Selim Yıldız - Pr. Dr. Gazi Yaşargil O.O.


Mert Cuci - TVF Spor Lisesi


Mehmet Buğra Taşören - Spor Toto


Berat batı Mergen - Halkbank


Mehmet Emin Kepenek - Halkbank


Tuğrul Mansur Düzceler - TVF Spor Lisesi



Teknik ekip


Aziz Azad Dural - Takım Menajeri


Ali Kazım Hidayetoğlu - Erkek Altyapı Milli Takımlar Koordinatörü


Ahmet Karakurt - Başantrenör


Ahmet Uğur Solmaz - Yardımcı Antrenör


Halil İbrahim Döner - Yardımcı Antrenör/Alan Antrenörü


Kerem Taha Solmaz - İstatistik Antrenörü


Bilal Aslan - Fizyoterapist


Hamza Güçlü - Malzemeci

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