U17 Futbol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 4-1 yendi

U17 Futbol Milli Takımı, Bakü'de hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan'ı 4-1'lik skorla yendi.

U17 Futbol Milli Takımı, Bakü'de hazırlık müsabakasında karşılaştığı Azerbaycan'ı 4-1 mağlup etti. Dalğa Stadyumu'nda oynanan maçta Millilerin gollerini 39. dakikada Can Yılmaz Uzun, 62 ve 72. dakikalarda Semih Kılıçsoy ve 84. dakikada Batuhan Peker attı.

Milliler, Azerbaycan ile 6 Eylül Pazartesi günü bir özel maç daha oynayacak.