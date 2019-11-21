U17 Kız Milli Futbol Takımı'ndan Rusya'ya yarım düzine gol

U17 Kız Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Rusya'yı 6-1 mağlup etti.

U17 Kız Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı Rusya'yı 6-1 mağlup etti. Millilerin gollerini 4 (P), 32 ve 73. dakikalarda Berivan İçen, 49 ve 52. dakikalarda Mine Yıldız, 28. dakikada Mesude Alayont kaydederken, Rusya'nın tek golü ise 76. dakikada Kseniia Dolgova'dan geldi.

Ay-yıldızlılar, Rusya ile 23 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de bir hazırlık maçı daha oynayacak.