İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

U17 Kız Milli Futbol Takımı'ndan Rusya'ya yarım düzine gol

U17 Kız Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Rusya’yı 6-1 mağlup etti.

U17 Kız Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Rusya'yı 6-1 mağlup etti.


U17 Kız Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı Rusya'yı 6-1 mağlup etti. Millilerin gollerini 4 (P), 32 ve 73. dakikalarda Berivan İçen, 49 ve 52. dakikalarda Mine Yıldız, 28. dakikada Mesude Alayont kaydederken, Rusya'nın tek golü ise 76. dakikada Kseniia Dolgova'dan geldi.


Ay-yıldızlılar, Rusya ile 23 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de bir hazırlık maçı daha oynayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.