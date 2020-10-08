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U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda namağlup finalde

U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Sırbistan’ı 3-1 mağlup eden milli takım, namağlup finale çıktı.

U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-1 mağlup eden milli takım, namağlup finale çıktı.


Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı final maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek, adını finale yazdırdı.


Milli takım, 09 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 21.00'de İtalya-Rusya karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.



Salon: SC Verde


Hakemler: Volodymyr Paievskyi, Nikola Micevski


Türkiye: Özlem, Deniz Nazlıcan, Pelin, Ege Melisa, Dalia, Özge, Yasemin (L) (Aleyna, Dilay, Beren)


Sırbistan: Mandovic, Pakic, Kurtagic, Zubic, Vajagic, Sucurovic, Kujundzic (L) (Tomic, Ivanovic, Lazovic)


Setler: 18-25, 25-21, 26-24, 25-20


Süre: 102 dakika (22, 24, 29, 27)

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