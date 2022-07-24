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U17 Milli Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi

Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, final maçında İtalya’ya 3-1 mağlup oldu.

Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, final maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, üst üste 2. kez Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.



Salon: Sport Hall TJ Slavia


Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Stoyan Barev (Bulgaristan)


İtalya: Esposito, Monaco, Adigwe, Del Freo, Manfredini, Allaoui, Bonafede (L) (Amoruso, Coba)


Türkiye: Defne, Eslem, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece (L) (Talya, Eylül, Simge)


Setler: 25-16, 23-25, 25-20, 25-22


Süre: 92 dakika (20,24,24,24)

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