U18 Futbol Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda yarı finale yükseldi

Akdeniz Oyunları'nda U18 Milli Futbol Takımı, grubundaki 3. maçında İtalya ile 0-0 berabere kalarak 4 puana ulaştı ve grubunu 2. sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.

U18 Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları B Grubu son maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, grubunu dört puanla ikinci sırada tamamladı. Grubun diğer maçında Yunanistan, Portekiz'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından ay-yıldızlılar, Akdeniz Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

Millilerin yarı finaldeki rakibi bu akşam oynanacak maçlar sonucunda A Grubunu birinci sırada tamamlayan takım olacak. U18 Milli Takımın yarı final maçı 2 Temmuz Cumartesi günü TSİ 30'da Mers El Hadjadj Stadium'da oynanacak.