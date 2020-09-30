U19 Milli Takımı'nın Bulgaristan maçları aday kadrosu açıklandı

Antalya’da Bulgaristan ile hazırlık maçı oynayacak U19 Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.
Antalya'da Bulgaristan ile hazırlık maçı oynayacak U19 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
U19 Milli Takımı'nın 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde Antalya'da Bulgaristan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 5 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de Antalya'da toplanacak.
U19 Milli Takımı'nın Bulgaristan hazırlık maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Canberk Yurdakul (Bursaspor), Doğan Alemdar (Kayserispor), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor)
Defans: Fatih Kızılkaya (Ankaraspor), Şefik Abalı (FC Wacker), Emin Bayram (Galatasaray), Süleyman Luş (Galatasaray), Kerem Kalafat (Giresunspor), Adem Doğan (Kayserispor), Halil Duman (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Talha Gürsu Gür (OH Leuven Res.), Atakan Gündüz (Trabzonspor)
Orta Saha: Oğuzhan Akgün (Altınordu), Doğukan Efe (Ankaraspor), Emir Biberoğlu (AZ Alkmaar), Efe Binici (Göztepe), Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK), Taha Tunç (Trabzonspor)
Forvet: Burak İnce (Altınordu), Muhammet Arslantaş (Beypiliç Boluspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Ali Yavuz Kol (Galatasaray)