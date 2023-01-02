U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

U19 Milli Takımı’nın, 4-12 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.
U19 Milli Takımı'nın, 4-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.
U19 Milli Takımı, mart ayında oynayacağı UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 4 Ocak Çarşamba günü saat 15.00'te toplanacak.
U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Mehmet Erdoğan (Konyaspor), Göktuğ Baytekin (Beşiktaş)
Defans: Efe Sarıkaya (Altay), Berke Kılıç (Altınordu), İlker Akar (Altınordu), Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor), Aytuğ Batur Kömeç (Beşiktaş), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Eren Tunalı (Bursaspor), Yusuf Ziya Gümüş (İnegölspor), Ayberk Karapo (Manisa Futbol Kulübü), Muhlis Dağaşan (PSV Eindhoven), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Yiğit Karademir (VfL Osnabrück), Muzaffer Anıl Türkmen (Trabzonspor)
Orta saha: Sami Satılmış (Altınordu), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Ahmet Karademir (Konyaspor), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eren Emre Aydın (Çaykur Rizespor), Eren Kaya (Sivasspor), Devran Şenyurt (FC Aarau), Enver Azmi Sarıalioğlu (İstanbulspor), Tunahan Yardımcı (VfL Bochum)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Başar Önal (De Graafschap), Melih Bostan (Fenerbahçe), Talha Sarıarslan (Kayserispor), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)