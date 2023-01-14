U19'da Galatasaray, Fenerbahçe'yi 4-0 mağlup etti

Grup 15. haftada Galatasaray evinde karşılaştığı Fenerbahçe 4-0'lık skorla mağlup etti.

U19 Elit A Ligi'nde Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar gençlerin derbisinden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 69 ve 72. dakikalarda Caner Doğan, 18. dakikada Yiğit Yiğit Efe Demir ile 90+1. dakikada da Mehmet Gülerer kendi kalesine attı. Fenerbahçe'de Yusuf Kocatürk ilk yarıda kırmızı kart gördü.

Galatasaray bu skorla puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 26 puanla ikinci sırada kaldı.