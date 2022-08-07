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U20 Milli Takımı çiçeklerle karşılandı

Kolombiya’nın Cali kentinde düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden ve madalyalar elde eden milli takım yurda döndü.

Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden ve madalyalar elde eden milli takım yurda döndü.


Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda Türk milli takımı, tarihi sonuçlar alarak şampiyonayı tamamladı. Altı gün süren şampiyonada, iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan ay-yıldızlı kafile yurda döndü. Havalimanında çiçeklerle karşılanan sporcular, Türk bayrakları açarak objektiflere poz verdi.

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