İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme: Türkiye: 0 - Kazakistan: 0

U21 Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı.

Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edemedi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Kari A Hovdanum, Andrew Christiansen, Dan Petur Pauli Hojgaard


Türkiye: Emre Bilgin, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ahmetcan Kaplan, Emre Kaplan (Ravil Tagir dk. 69), Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan İlkhan (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Doğuhan Aral Şimşir (Doğucan Haspolat dk. 59), Umut Güneş (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46), Enis Destan (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 46), Ali Akman


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


Kazakistan: Danil Ustimenko, Lev Skvortsov, Sagi Sovet, Adilbek Zhumakhanov, Sultan Sagnayev, Stanislav Basmanov (Abylaikhan Nazymkhanov dk. 70), Daniyar Ussenov (Andrey Ulshin dk. 80), Ivan Sviridov (Askar Satyshev dk. 63), Damir Kassabulat, Meirambek Kalmyrza, Dinmukhamed Karaman (Yerkebulan Seidakhmet dk. 80 ?)


Teknik Direktör: Kairat Nurdauletov


Kırmızı kart: Damir Kassabulat (Kazakistan)


Sarı kartlar: Sultan Sagnayev, Yerkebulan Seidakhmet (Kazakistan), Ali Akman (Türkiye)



Aday kadroda değişiklik


Ümit Milli Takımın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Danimarka ile oynayacağı maçın aday kadrosundan sarı kart cezalısı durumuna düşen Ali Akman, sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Aydın ve Polat Yaldır çıkarıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.