U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 0 Andorra: 0 (İlk yarı)

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Andorra’yı ağırlıyor.
U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Andorra'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada ceza sahası içinde seken topla buluşan Guillen'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Güven'in sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan'ın kafasında meşin yuvarlağı kaleci Pires, iki hamlede kontrol etti.
33. dakikada Izquierdo'nun ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Ubach'ın şutunu kaleci Ersin kurtardı.
41. dakikada Gomes'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak önce direğe ardından savunmaya çarpıp kornere çıktı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Matthew De Gabrielle, Edward Spiteri, Mitchell Scerri
Türkiye: Ersin, Bünyamin, Hüseyin, Ravil, Rıdvan, Berat, Ali Kaan, Doğukan, Ömer Faruk, Halil, Güven
Yedekler: Taha, Metehan, Berkay, Erdoğan, Berkan, İlker, Oğulcan, Erkan, Cemali
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Andorra: Pires, Torres, Alavedra, Vales, Gullen, Fernandez, Izquierdo, Rebelo, Ubach, Ricard Fernandez
Yedekler: Teixeira, Guerrero, Palau, Pubill, Canovas, Suarez, Miquel Torres, Bonell
Teknik Direktör: Eloy Casals
Sarı kartlar: Izquierdo (Andorra), Berat, Doğukan, Bünyamin (Türkiye)