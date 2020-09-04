U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 1 Andorra: 0 (Maç sonucu)

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçında Türkiye evinde Andorra’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.
U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçında Türkiye evinde Andorra'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahasına giren Halil'in verdiği pasta topla buluşan Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
48. dakikada sol tarafta topla buluşan Doğukan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Güven'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Faruk'un verdiği pasta Erkan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Matthew De Gabrielle, Edward Spiteri, Mitchell Scerri
Türkiye: Ersin, Bünyamin, Hüseyin, Ravil, Rıdvan, Berat, Ali Kaan (Erkan dk. 46), Doğukan (Oğulcan dk. 76), Ömer Faruk (Berkan dk. 90+1 ?), Halil (İlker dk. 65), Güven (Metehan dk. 90+1 ?)
Yedekler: Taha, Berkay, Erdoğan, Cemali
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Andorra: Pires, Torres, Alavedra, Vales, Gullen, Fernandez (Miquel Torres dk. 86 ?), Izquierdo (Bonell dk. 79), Rebelo (Pubill dk. 69), Ubach, Ricard Fernandez
Yedekler: Teixeira, Guerrero, Palau, Canovas, Suarez
Teknik Sorumlu: Eloy Casals
Gol: Güven Yalçın (dk. 48) (Türkiye)
Sarı kartlar: Izquierdo, Vales (Andorra), Berat, Doğukan, Ömer Faruk (Türkiye)