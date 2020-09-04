İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 1 Andorra: 0 (Maç sonucu)

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçında Türkiye evinde Andorra’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçında Türkiye evinde Andorra'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada ceza sahasına giren Halil'in verdiği pasta topla buluşan Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


48. dakikada sol tarafta topla buluşan Doğukan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Güven'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Faruk'un verdiği pasta Erkan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Matthew De Gabrielle, Edward Spiteri, Mitchell Scerri


Türkiye: Ersin, Bünyamin, Hüseyin, Ravil, Rıdvan, Berat, Ali Kaan (Erkan dk. 46), Doğukan (Oğulcan dk. 76), Ömer Faruk (Berkan dk. 90+1 ?), Halil (İlker dk. 65), Güven (Metehan dk. 90+1 ?)


Yedekler: Taha, Berkay, Erdoğan, Cemali


Teknik Direktör: Tolunay Kafkas


Andorra: Pires, Torres, Alavedra, Vales, Gullen, Fernandez (Miquel Torres dk. 86 ?), Izquierdo (Bonell dk. 79), Rebelo (Pubill dk. 69), Ubach, Ricard Fernandez


Yedekler: Teixeira, Guerrero, Palau, Canovas, Suarez


Teknik Sorumlu: Eloy Casals


Gol: Güven Yalçın (dk. 48) (Türkiye)


Sarı kartlar: Izquierdo, Vales (Andorra), Berat, Doğukan, Ömer Faruk (Türkiye)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.