U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Gimri finalde

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Gimri, Ukraynalı rakibi Roman Rychko’yu 3-0 yenerek finale yükseldi.
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Gimri, Ukraynalı rakibi Roman Rychko'yu 3-0 yenerek finale yükseldi.
Milli güreşçi Muhammed Gimri, Bükreş'teki şampiyonaya Fransız Adlan Bakirsoultanovitch Viskhanov'u 3-1 yenerek başladı. Muhammed çeyrek finalde Yunan Gkivi Bliatze'yi 8-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli sporcu yarı finalde de, Ukraynalı rakibi Roman Rychko karşısında minderden 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Muhammed Gimri'nin serbest stil 92 kilodaki final mücadelesi pazar günü TSİ 19.00'da başlayacak.