U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

Kahramanmaraş Osman Sayar Spor Salonu'nda 3 gün boyunca süren U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından Kahramanmaraş'ta 450 güreşçinin kıyasıya mücadelesine sahne olan U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nın son gününde 61-70-79-92-125 kilolarda repesaj, 3-5 ve final karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Musa Aydın: “Son derece çekişmeli karşılaşmalar izledik”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın rekor katılımla çok güzel bir şampiyonayı geride bıraktıklarını belirterek, “Bu şampiyona bizler için büyük önem taşıyordu. Çünkü 25 gün sonra Sırbistan'da Avrupa U23 güreş şampiyonası var. İlk üçe girip milli takıma seçilmek isteyen sporcuların karşılaşmaları gerçekten de nefesleri kesti. Sporcularımızın ortaya koyduğu performans bizleri ziyadesiyle memnun etti” diye konuştu.

Kahramanmaraş'da çok çok iyi bir şekilde ağırlandıklarını belirten Başkan Aydın, “Kahramanmaraş'da Ata sporumuz olan güreşte büyük atılımlar yapılmasını sağlayan ve müsabakalarımızı yakından takip eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve bugün bizlerle birlikte olan Kahramanmaraş Valisi sayın Vahdettin Özkan başta olmak üzere bu şampiyonada emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum“ şeklinde konuştu.

Kilolarında dereceye giren güreşçiler şunlar:

61 KG

1- ANK5 TEDŞ / Selahattin Sert

2- KMR3 BÜY / Hamza Alaca

3- ANK1 ASKİ / Cabbar Duyum

3- İST3 BÜY / Emrah Ormanoğlu

70 KG

1- KMR3 BÜY / Ö. Faruk Çayır

2- ANK1 ASKİ / Serkan Aslan

3- İST3 BÜY / Serhat Çavuşoğlu

3- ÇORUM / Bilal Akbıyık

79 KG

1- İST5 SANC / Ramazan Sarı

2- ÇORUM / Bünyamin Coşkun

3- ANK5 TEDŞ / A. Batuhan Kış

3- ANK1 ASKİ / M. Lütfi Küçükyıldırım

92 KG

1- İST3 BÜY / Erhan Yaylacı

2- ANK5 TEDŞ / Semih Yazıcı

3- KMR3 BÜY / Mustafa Durur

3- İST5 SANC / M. Kemal Kıyı

125 KG

1- ANK8 İLBN / Hüseyin Civelek

2- ANK1 ASKİ / Salim Ercan

3- BURSA / Orçun Kumaş

3- BAL1 BÜY / Aykut Işık

Takım Klasmanı

1- İST. BÜY. BLD. SK. İST3 BÜY - 135 puan

2- ANKARA ASKİ SK. ANK1 ASKİ - 135 puan

3- ANKARA TEDAŞ SK. ANK5 TEDŞ - 124 puan