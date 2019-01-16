Üç büyükler ikinci yarı 30 bin kilometre yol yapacak!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, deplasman maçları için 30 bin 90 kilometre yol yapacak. İkinci yarı en uzun deplasman yolculuğunu ise 12 bin 362 km ile Beşiktaş katedecek.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin perdesi cuma günü oynanacak Akhisarspor-Beşiktaş mücadelesiyle açılacak. Ligin üç büyüklerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, zorlu fikstürlerinde ikinci devrede toplam 30 bin 90 kilometre deplasman yolculuğu yapacak.

En zorlu yolculuk Kartal'da

Beşiktaş, ikinci yarı Akhisarspor, Antalyaspor, Malatyaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Sivasspor ve Trabzonspor deplasmanlarına çıkacak. Siyah-beyazlılar bu maçlar için toplam 12 bin 362 kilometre yol yapacak. Kartal'ın en uzun deplasmanı ise 2 bin 284 kilometrelik yolculuğuyla Rize olacak.

Deplasmanda en rahat takım Fenerbahçe

Üç büyükler arasında ikinci devre İstanbul dışına en az çıkacak takım ise Fenerbahçe olacak. Sarı-lacivertli takım, 8 deplasman maçının 3'ünü İstanbul takımlarıyla oynayacak. Ersun Yanal ve ekibi geriye kalan Bursaspor, Kayserispor, Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor deplasmanlarında ise 6 bin 868 kilometre yol kat edecek.

Aslan'ı Erzurum ve Rize yoracak

İkinci yarı 9 deplasman maçının 7'sini İstanbul dışında oynayacak olan Galatasaray ise Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor, Bursaspor, Konyaspor, Çaykur Rizspor ve Sivasspor deplasmanlarına gidecek. Toplam 10 bin 860 kilometre yol yapacak olan Cimbom'da en uzak deplasman ise 2 bin 468 km ile Erzurum olacak.