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Üç büyüklerin kayıp haftası!

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, oynadıkları maçlarda galibiyetle tanışamadı. Söz konusu takımlar arasında tek puanı ise Ankaragücü ile evinde berabere kalan Galatasaray aldı.


Süper Lig'in 15. haftası üç büyüklere yaramadı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, bu hafta oynadıkları müsabakalarda üç puana ulaşamadı. Galatasaray, dün akşam 2-0 öne geçtiği maçta son dakikada kalesinde gole engel olamadı ve evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak, puanını 24 yaptı ve haftayı 6. sırada tamamladı.


Fenerbahçe ise lider Sivasspor'un konuğu oldu. Son haftalardaki çıkışını Sivas temsilcisi karşısında da sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, beklenilen performansı ortaya koyamadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ersun Yanal'ın takımı, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi beşinci sırada kaldı.


Son olarak da Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. 6 maçtır kaybetmeyen siyah-beyazlılar, bu mücadeleye de serisini devam ettirmek için çıktı. Ancak rakibinin savunmasını bir türlü aşamayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 85'de Bifouma, 90'da da Jahovic'in gollerine engel olamadı ve 27 puanda kaldı.


Böylece ligin üç büyük takımı arasında tek puanı hanesine yazdırdığı 1 puanla Galatasaray almış oldu.

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