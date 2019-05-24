İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üç futbolcu A Milli Takım'a ilk kez davet edildi

A Milli Takım’ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde oynayacağı Fransa İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı Fransa İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı. Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, Bursasporlu Cengiz Umut Meraş ve Konyasporlu Ömer Ali Şahiner ilk kez milli takıma davet edildi.


A Milli Takım'ın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Fransa ve İzlanda müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare ve Atiker Konyaspor'da görev yapan Ömer Ali Şahiner, ilk kez milli takımda forma giyecek.


A Milli Futbol Takımı aday kadrosu şu şekilde:



Kaleciler


Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir)


Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)


Sinan Bolat (Royal Antwerp)


Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans


Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille)


Nazım Sangare (Antalyaspor)


Ozan Muhammed Kabak (Stuttgart)


Çağlar Söyüncü (Leicester City)


Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)


Merih Demiral (US Sassuolo)


Cengiz Umut Meraş (Bursaspor)


Emre Taşdemir (Galatasaray)


Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)



Orta Saha


Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)


Cengiz Ünder (Roma)


Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)


Dorukhan Toköz (Beşiktaş)


Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)


Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)


İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)


Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)


Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)


Okay Yokuşlu (Celta de Vigo)


Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor)


Yunus Mallı (Wolfsburg)


Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)


Hakan Çalhanoğlu (Milan)


Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)



Forvet


Burak Yılmaz (Beşiktaş)


Cenk Tosun (Everton)


Enes Ünal (Real Valladolid)


Güven Yalçın (Beşiktaş)


Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.