Üç noktalı emniyet kemerleriyle yolculuklar daha güvenli hale geldi

Bu sistemle beklenmedik bir kazada yolcuların ağır şekilde yaralanma risklerinin yüksek oranlarda azalmasını hedefleniyor.

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği son teknolojiye sahip seyahat otobüsleri ile uzun yıllardır faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, seyahat otobüslerindeki tüm yolcu koltuklarında üç noktalı emniyet kemerleri kullanan Türkiye'deki ilk marka olduğunu duyurdu.

Şirket, Ağustos ayından itibaren tüm Travego ve Tourismo modellerinin yolcu koltuklarını üç noktalı emniyet kemerleri ile üretim bantlarından indirmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu emniyet kemerlerinin kullanımı ile beklenmedik bir kazada yolcuların ağır şekilde yaralanma risklerinin yüksek oranlarda azaltılması hedeflenerek seyahatler daha güvenli hale geliyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Seyahat otobüsü sektöründe standartları belirleyen bir şirket olarak, yolcular, muavinler, kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda araçlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Bu doğrultuda Ağustos ayından itibaren Mercedes-Benz Travego ve Tourismo modellerimizin yolcu koltuklarının tümünde üç noktalı emniyet kemerleri sunarak Türkiye'de bir ilke daha imza atıyoruz. Günümüzde otomotiv sektöründe yolcu güvenliği açısından atılmış en önemli adımlardan biri olarak kabul edilen üç noktalı emniyet kemerlerini seyahat otobüslerimizde sunarak öncü güvenlik donanımlarımızı bir adım ileriye taşıdık.”

Yolcu güvenliği açısından atılan en önemli adımlardan biri

Üç noktalı emniyet kemerlerinin yaklaşık 60 yıl önce yolcuların kullanımına sunulmasıyla birlikte seyahatler daha güvenli hale geldi. Özellikle şehirler arası seyahatlerde, otobüslerin daha yüksek hızlarda gittiği durumlarda, üç noktalı emniyet kemerlerinin önemi daha da artıyor.

Emniyet kemerlerindeki nokta sayısının iki yerine üç olması, kemerlerin tutuş gücünü ve yolcuların konforunu artırıyor. Beklenmedik bir kaza durumunda vücudun hem alt kısmını (bel ve kalça) hem de üst kısmını (omuz ve göğüs) tutan söz konusu kemerler, hareket eden gövdenin enerjisini vücudun üst kısmına yayarak vücudu güvende tutabiliyor.