Üç yıldır zam alamayan Bakırköy Belediyesi işçileri greve başladı

Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçiler üç yıldır zam alamadıkları gerekçesiyle greve başladı. Belediye önünde toplanan işçiler belediye başkanı Bülent Kerimoğlu'nu protesto etti.

Belediye İş Sendikası ile Bakırköy Belediyesi arasında yürütülen görüşmeler olumsuz sonuçlandı. İddiaya göre Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu işçilere belediye bütçesinin yetersiz olduğunu belirterek zam yapılamayacağını bildirdi. Bunun üzerine işçiler Bakırköy Belediyesi önünde greve başladı. Dünden bu yana ellerinde bulunan pankartlar ve sloganlarla Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu protesto eden işçiler haklarını alana kadar grevlerini sürdüreceklerini belirtti.

Bakırköy Belediyesinde 12 yıldır işçi olarak çalışan İsmail Uluçay devletin verdiği zam oranından başka bir zam istemediklerini belirterek “Biz Bakırköy Belediyesi'nden devletin memura verdiği enflasyon oranında zam istedik. Ancak Bakırköy yönetimi bize sıfır zam teklif etti. Biz en son 2017 yılında sözleşme yaptık. O zamandan bu yana zam alamadık. Her ürünün fiyatı artıyor ancak biz 2017 yılında yapmış olduğumuz toplu sözleşme ile kaldık. Mart ayından bu yana görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmelerde de bize sıfır zam teklif edildi. Biz şuan işçi arkadaşlarımızla karar aldık ve greve çıktık. Biz bu grevi bir yıl sürdürecek azme sahibiz. Aramızda da bunu konuştuk. Biz bu azim ile kararlı bir şekilde grevimizi sürdüreceğiz. Bize 'işçilerin zammını karşılayacak gücümüz' yok dediler. Biz asgari ücretten az fazla ücret alan inanlarız. Çok fazla ücret alan insanlar değiliz” diye konuştu.

Üç yıldır zam alamadıklarını belirten Ayşe Erdem Temiz ise “İnsanca yaşamak istiyoruz biz bu pahalılıkta kendimize yetecek kadar maaş istiyoruz. Ama üç yıldır sözleşme yapamıyoruz. Yüzde sıfır zam teklif edildi bize. Bu da insanca yaşamak için çok yetersiz. Hakkımızı aramak için burada iki gündür soğukta bekliyoruz. Hepimiz hasta olduk ama mecburen hakkımızı aramak için buradayız” diye konuştu.