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Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen'de yolcu yoğunluğu

Sabiha Gökçen Havalimanında piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

Olayın ardından havalimanında bir süreliğine uçuşlara ara verildi. Uçaklarına binemeyen yolcular nedeniyle havalimanında yoğunluk oluştu. Öte yandan uçakların kalkış için pistte beklediği görüldü.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Olayın ardından havalimanında bir süreliğine uçuşlara ara verildiği açıklandı. Uçuşların bit süreliğine durdurulmasıyla havalimanında hem yolcu hem de uçak yoğunluğu yaşandı. Havalimanında bekleyen yolcuların uçaklarına binememeleri nedeniyle havalimanında yoğunluk oluştu. Yolcuların havalimanında kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Ayrıca pistte uçuş bekleyen uçakların da kuyruklar oluşturduğu görüldü.

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