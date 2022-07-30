Uçağını kaçırdı, son anda yetiştiği turnuvada Kick Boks Türkiye şampiyonu oldu

Kick Boks Dünya Şampiyonu Emine Arslan, Ordu'daki turnuvaya gitmek için aldığı uçak biletinin tarihini karıştırınca aksilikler de peşini bırakmadı. Son anda yetiştiği turnuvada Türkiye şampiyonu olmayı başaran sporcu, “Bilet tarihimden sonraki gün gitmişim havalimanına, baktılar ‘sizin uçak dündü' dediler. Talihsizlikler yaşadım ama yine de şampiyon oldum, gururluyum. Katılamamam benim için çok büyük bir yıkım olacaktı. Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım, şampiyon olmayı çok istiyorum” dedi.

Güngören'de yaşayan, babası küçük yaşlarda vefat eden annesinin ise 11 yaşında terk ettiği Emine Arslan, mücadelelerle dolu yaşamında başarıya doymuyor. Çocuk yaşta tekstilde çalışmaya başlayan Arslan, geçim mücadelesi verdiği yıllar içerisinde arkadaşlarına özenerek spora başladı. Bu süreçte antrenman için izin istemesi nedeniyle patronlarının işten çıkardığı sporcu, Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde işe başlamasının ardından antrenmanlarına zaman ayırmaya başladı. Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Fahri Şen'in çalıştırdığı Arslan, kısa sürede önemli başarılar yakalayarak milli bir sporcu olmayı başardı, Türkiye ve Avrupa Şampiyonlukları yaşadı.

Arslan'ın hedefi 2022 Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya almak

2019 yılında Kick Boks Dünya şampiyonluğunu elde eden sporcu azmiyle herkese örnek olurken bu süreçte aksilikler de peşini bırakmadı. 2022 yılında ocak ayında Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na hazırlanan sporcu, havalimanına gittiğinde büyük şok yaşadı. Tarihleri karıştıran sporcu, uçağını kaçırdığını öğrenince bilet arayışına girdi ancak bulamadı. Büyük panik içinde antrenörünü ararken bir yandan da aktarmalı olarak Ordu'ya ulaşmanın yolunu arayan Arslan, önce Ankara'ya oradan da Ordu'ya gitmeye karar verdi. Ankara'dan indiğinde Ordu uçağına binemeyen sporcu, otobüsle yola devam ederken turnuvada sporcuların tartıya çıkmaya başladığını öğrendi. Son anda tartıya turnuvaya dahil olan sporcu zorlu rakiplerini de bir bir eleyerek şampiyon olmayı başardı. Yaşadığı talihsizliklerin ardından elde ettiği şampiyonlukla büyük mutluluk yaşayan Arslan, haziran ayında Kocaeli'nde gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda da şampiyon oldu. Başarılı sporcu hedefinin ise Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya almak olduğunu söyledi.

“Yanlışlıkla bir sonraki gün gitmişim havalimanına"

Ordu'daki şampiyonaya aldığı uçak biletinin tarihini karışmasının ardından çok stresli bir süreç yaşadığını anlatan başarılı sporcu Emine Arslan, “İlk defa tek başıma yola çıkacağım, yolları artık öğrenmeliyim dedim. Uçak biletini aldım yanlışlıkla bir sonraki gün gitmişim havalimanına ben uçağımı bekliyorum. Baktılar ‘sizin uçak dündü, siz tarihe dikkat etmediniz mi' dediler hakikaten de geç kalmışım. Sonra ne yapabilirim dedim, Ankara aktarmalı Ordu'ya gidebilirsiniz dediler. Ankara uçağına bindim, kar yağmaya başladı, herhalde aktarmalı uçağıma yetişemeyeceğim dedim. Uçak baya bir sallantılı kalkmaya başladı, ben düşeceğim zannettim, korkudan ağlamaya başladım. Ankara'ya geldik ama Ordu uçağımı kaçırdım, geç indiğimiz için ağlamaya başladım. Zar zor otobüs bileti buldum, indiğim arabada da bavulumu unuttum. Canlı canlı bir gideyim de eşyaları sonra hallederim dedim. Otobüs bir süre sonra durmaya başladı bir baktım her taraf dize kadar kardı. Her yer arabaydı, kazalar olmuştu. Bütün sporcular tartıya giriyorlar ve ben yoldayım hala yetişebilecek miyim diye korkuyorum hala da ağlıyorum” dedi.

“Hakemlerimiz ‘Seni konuşuyorduk gelmeyecek misin diye' dediler"

Şampiyona öncesi korona geçirdiğini, yaşanan tüm talihsizliklere rağmen şampiyon olmasının kendisini çok sevindirdiğini anlatan Arslan şöyle devam etti: “Şampiyonadan 2 hafta önce ben koronaya yakalandım, o süre zarfında da antrenman yapamadım. Başıma bu kadar talihsizlik geleceğini bilmiyordum, bir dahakine artık arkadaşlarsız yola çıkmayacağım. Çok zor bir süreçti, hem hastalık hem yollarda kalmam, kafa karışıklığı baya talihsizlikleri yaşamam ama çok da güzel maçlar yaptım. Ben uçak biletimi aldım ama bir gün sonra gittim baya geç kalmışım. Biletim dünmüş meğer. Bu kadar talihsizlikler yaşadım ama ben gene de şampiyon oldum. Bundan dolayı da çok mutluyum, gururluyum. Kocaeli'nde yapılan şampiyonada üstün bir farkla şampiyon oldum 1 ay sonra da Konya'da yapılacak olan İslam Oyunları'na katılmaya hak kazandım. Hem Konya'da yapılacak olan İslam Oyunları hem de Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Tartı kapanmak üzereydi, hakemlerimiz ‘Emine biz de seni konuşuyorduk gelmeyecek misin diye, tam da üstüne geldin' dediler. Her gün çalışıyorum bu sene de bu organizasyonlarda olmayı çok istiyorum katılamamam benim için çok büyük bir yıkım olacaktı"

“Hakemlere söylüyorum, tartıyı uzatma durumunuz olabilir mi diye"

Sporcusunun yaşadığı aksiliklerin kendisini de çok endişelendirdiğini ancak sonucunun mutluluk verici olduğunu anlatan Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Fahri Şen, “Ordu'da yapılan Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Emine Arslan akşam beni arıyor, ‘hocam ben biletimi bir gün önceye almışım, ben uçağı kaçırmışım' hemen yeni bilet al dedim. Çünkü ertesi gün öğlen ikiye kadar tartısı var. Yolların da kötü olduğunu biliyorum o ara çok yağışlıydı. Aktarmalı bilet buldu, sonra bir daha aradı 'hocam aktarmalı uçağı kaçırdım' diye. Otobüse geç yetişirsin bir şekilde dedim, o arada hava durumunu ve yolların açıklığını takip ediyorum. Yolların durumunun videosunu attı, ben de kendi kendime eyvah dedim. Son dakika da olsa Emine yetişti, pandemi dönemi hastalığı atlatmıştı doğru düzgün antrenman yapamadı, salona gelemedi. Evinde elinden geldiğince kendi kendine antrenman yapmaya çalıştı. Çok güzel maçlar kazandı, şampiyon olarak tamamladı. Şimdi önümüzdeki ay Konya'da yapılacak İslam Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Ekim ayında da Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek inşallah bu sene yine şampiyon olacağına inanıyoruz. Tabi ki üzülüyorsun, sabaha kadar uyuyamadım. Düşünüyorsun ya yetişmezse ya şöyle olursa, böyle olursa bir şekilde aksiliklere karşı kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Tartıdaki hakemlere söylüyorum tartıyı uzatma durumunuz olabilir mi diye, federasyon yetkililerine bildiriyorum. Kendimce buna göre önlemler almaya çalışıyordum" diye konuştu.