Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağından bir yaralı daha kurtarıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralılar hastaneye sevk edilirken, olay yerinde çalışmalar sırasında uçak enkazından bir yaralı daha kurtarıldı. Yaralı, sedyeyle olay yerindeki ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.