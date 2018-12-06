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Uçaklar beşik gibi sallandı

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inmeye çalışan uçakların adeta beşik gibi sallanması kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inmeye çalışan uçakların adeta beşik gibi sallanması kameraya yansıdı.


İstanbul'da, sabah erken saatlerden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar inişe geçen uçakları da etkiledi. Rüzgarın etkisi ile beşik gibi sallanan uçaklar, inmekte güçlük yaşadı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

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