Uçaklar buzlanmaya karşı alkol ile yıkanıyor

İstanbul'da zaman zaman etkili olan kar yağışı ve rüzgar alınan önlemler nedeniyle hava trafiğini olumsuz yönde etkilemezken, hava yolu şirketleri Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan uçaklarına buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı bir madde ile 'De-icing' ve 'Anti-icing' denilen yöntemle yıkadı.

Türk Hava Yolları 15 uçağına de-icing yaptı

Türk Hava Yolları havaların soğuması veya uçaklarının gideceği meydanlardaki hava koşulları nedeniyle dün geceden beri 15 uçağına de-icing yaptı. Uçaklarının gideceği meydanlardaki hava koşullarına nedeniyle kanat, motor, kuyruk ve gövdesi özel bir araçtan püskürtülen alkolle buzlanmaya karşı korunuyor.