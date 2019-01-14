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Uçaklarda alkol tarama testleri başladı

Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Prosedür kapsamında ilk test Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Prosedür kapsamında ilk test Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) denetçileri tarafından 9 Ocak tarihinde Atatürk Havalimanı'nda yapılan alkol tarama testleri, bundan sonraki süreçte tüm havalimanlarında yapılmaya başlanacak.


2018 yılı sonunda yayımlanan Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Prosedür sadece pilotlara değil, aynı zamanda diğer uçucu ekip üyeleri ve teknisyenlere de uygulanabilecek. Bu prosedür kapsamında 2 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan Alkol Tarama Testi Prosedürü çerçevesinde de ilk tarama testleri SHGM SAFA Ramp Denetçileri tarafından Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdi.


Alkol tarama testleri, ticari hava taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış işletmelerde görev yapan uçuş ve kabin ekiplerinin alkol taramasının yapılmasını içeriyor. Denetimler uçuş görev süresi öncesi, uçuş görev süresince veya uçuş görev süresi sonundan itibaren en geç bir saat içinde yapılacak. Uluslararası ve ulusal mevzuata göre ticari taşıma işletmelerinde görev yapan personelin kandaki alkol düzeyi 0,20 promil ile kısıtlanarak, bu limitin üzerinde test sonucu tespit edilen uçucu personelin görevine devam etmesi durdurularak, lisansına bağlı hakların kullanımı askıya alınıyor.


Mevzuata göre, pozitif test sonuçları ile ilgili belirlenen sürede kan numunesinin verilerek doğrulanması ve yolcu mağduriyeti oluşmaması için en kısa sürede ekip değişimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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