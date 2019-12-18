Uçakta "FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diyen kadın adliyeye sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağırarak olay çıkaran kadın, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli, adliyeye girişi sırasında bir anda kendini yere atarak, "Ben bomba değilim" diye bağırdı.

Kıbrıs'a hareket etmek üzere piste doğru giden bir uçakta sabah saatlerinde panik yaşandı. N.D. isimli kadın, “Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” diye bağırdı. Şahsı görevliler ve uçaktaki diğer yolcular durdurmaya çalışırken, o anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan kadın, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

N.D., polisler eşliğinde adliyeye doğru yürüdüğü sırada bir anda kendini yere atarak, "Ben bomba değilim" diye bağırdı. Polislerin yardımıyla ayağı kalkan kadın, ardından adliyeye girdi.