Uçan araba, sürücüsüz araç ve roket yarışmaları ile TEKNOFEST için geri sayım başladı

TGRT Haber'in de medya sponsoru olduğu ‘Milli Teknoloji Hamlesi' sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST'e genç Lagâriler, Hezarfenler de yarışma başvurularını yapmaya davet edildi.

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST'in, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle hayata geçen festivalin 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceği açıklandı.

Bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Atatürk Havalimanı Özel Hangarlar Bölgesinde gerçekleşen tanıtım toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı - Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, proje paydaşları ve diğer davetlilerin katılımlarıyla düzenlendi. TGRT Haber'in de medya sponsoru olduğu TEKNOFEST'in açılışına İhlas Matbaacılık Genel Müdürü Kadri Yeltekin de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ''Rüyamız olan TEKNOFEST, havacılık ve teknoloji sevdalısı gençlerin heyecanı, ekibimizin vizyonu, paydaşlarımızın katkıları ve milletimizin teveccühü ile gerçek oldu. Milli Teknoloji Hamlesi,TEKNOFEST sayesinde yüzbinlerce genç ile buluştu. Bu yıl 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek festival, yeni evimiz olan Atatürk Havalimanı'na taşınıyor. Ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız, ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak'' dedi.

''Genç Lagârileri, Hezarfenleri gecikmeden yarışma başvurularını yapmaya çağırıyorum''

''Havacılık ve uzay alanında geleneği çok eskiye dayanan bir medeniyetin çocuklarıyız'' diyen Bayraktar, ''Takiyüddin, Hezarfen Ahmet Çelebi, roket çalışmalarıyla Lagâri Hasan Çelebi, Kirkor Divarcı, Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş bizlerin öncüsüydü. Ancak çalışmaları sistemin engellerine takılarak akamete uğradı. Şimdi TEKNOFEST'te tohumlanacak fikirlerin filizlenmesiyle açığımızı kapatıp, dünyanın önüne geçmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenliyoruz. Şahsen, gençlerimizin bu yarışmalara katılmalarının, somut projeler üretmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan 5-10 yıl sonra, bu yarışmalara katılan gençlerimizin Türkiye'nin en önemli teknoloji girişimlerini kurduklarını, en kritik projeleri hayata geçiren ekiplerde yer aldıklarını, inşallah hep birlikte göreceğiz. Buradan genç Lagârileri, Hezarfenleri gecikmeden yarışma başvurularını yapmaya çağırıyorum'' ifadelerini kullandı.

''Artık ikinci uçuş için hazırlanma vakti''

Bayraktar sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Dünya havacılığında bir gelenek vardır. Yapımı tamamlanan bir uçak, en zor ve bilinmezlerle dolu ilk uçuşu için piste çıktığında,emek veren tüm ekip, cüzdanlarını bir torba içinde pilota teslim eder. Bu, biz uçamıyoruz ama en değerli şeyimizi güvenimizin göstergesi olarak emanet ediyoruz demektir. Geçtiğimiz yıl, paydaşlarımız, ekibimiz, gönüllülerimiz ve aziz milletimiz emeğini, çabasını ve en değerlisi olan gönüllerini bize emanet etti. Allah'a şükür, en zoru olan ilk uçuşu birlikte başarıyla tamamladık. TEKNOFEST uçağını emekleriyle havalandırıp, gönülleriyle piste indiren herkese çok teşekkür ederim. Artık ikinci uçuş için hazırlanma vakti. Bu kez gözümüz daha yükseklerde. Gençlerimizden yarışmalara katılmalarını, medyamızdan dünyaya açılabilmemiz için desteğini, aziz milletimizden de yine en değerlisi olan gönlünü ortaya koymasını istiyoruz. İnanıyorum ki ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına varmak ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin devam etmesi için desteklerini esirgemeyeceklerdir. TEKNOFEST ekibi adına tüm milletimizi, geleceğin aydınlık Türkiye'sini kurmanın hayalini taşıyan gençlerimizin heyecanına ortak olmaları için davet ediyorum''.

Toplantıda söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ''2018'de TEKNOFEST, dünyada ikinci oldu. Burada ise ikincisi başlıyor, en kısa zamanda dünyada birinci olması adına katılımcılara, destek verenlere ve organizasyon ekibine bir görev düşüyor. Katılımcı ve organizasyonda dünyada birinci olsak bile asıl önemli olanın; bu festivalin çıktısı. Yani bu festival yapıldıktan sonra Türkiye'de gençlere bu konulara ilgisi, Türkiye'de uzay ve havacılık teknolojileri adına acaba hangi noktaya geldik buna katkısı ne? Bu konuda birinci olabilmişsek bu daha çok önemli diye düşünüyorum. Bu konuda T3 Vakfı Başkanına canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendisi, Türkiye'de havacılık adına yeni bir tarihin başlangıcını çalışmalarıyla başlattı. İnanıyorum ki TEKNOFEST'te aynı adımın devamı olacak, aynı adımın devamı olan çalışmalar da İstanbul ve ülkemizin marka değeri katkısından öte dünyada teknoloji ve uzay ve havacılık teknolojileri adına belirli noktaya taşıyacağına inanıyorum'' şeklinde konuştu.

''TEKNOFEST, bizim milli teknoloji hamlesi için çok önemsediğimiz bir adım oldu''

TEKNOFEST'in milli teknoloji hamlesi için çok önemsedikleri bir adım olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Bu organizasyonun hayalini kurarken, toplumun 7'den 70'e inandığı, gençleriyle, çocuklarıyla adeta bir toplumsal seferberliğe dönüşmesine umduğumuz milli teknoloji hamlesinin bir çatı organizasyonu olmasını ümit ediyorduk. Bunu büyük ölçüde başardığımızı düşünüyoruz. 550 binden fazla ziyaretçiyle, 150'den fazla kurumun ve firmanın katılımıyla dünyanın en büyük 3'üncü havacılık etkinliği, günlük ziyaretçi sayısı açısından da dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği İstanbul'a çok yakıştı diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl 14 teknoloji yarışması TEKNOFEST'te düzenlendi. Bu sadece Türkiye için değil, dünya için de erişilmesi güç bir ölçek. 83 ülkeden ve Türkiye'nin 50 farklı şehrinden binlerce takım TEKNOFEST yarışmalarına katıldı. 5 binin üzerinde takımda 30 binden fazla yarışmacımız vardı. Bunlardan 750 takım 2 bin 500 yarışmacıyla finallere geldiler. Bu takımlara malzeme destekleri, teknik danışmanlık destekleri sunuldu. Çok büyük teknoloji yarışma ödülleri sunuldu. Paydaşlarımız bu yarışmalara sahip çıktılar. Türkiye'de belki biz bir ilke imza attık. Ancak televizyon yarışmalarında görülebilecek seviyede ödüller ilk kez Türkiye'de, bilim ve teknoloji alanında gençlere sunulmuş oldu" diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise şöyle konuştu: "Aslında test uçağımızın yani TEKNOFEST'in kabiliyetleri ile ilgili bir şeyler keşfettik. TEKNOFEST ile bir dizayn yapıldı, onun içine koyulan yakıtın özgün enerjisi ile ilgili bir tahminimiz vardı. Motorlar çalışınca Take Off'a geçtiği zaman o enerjinin ne kadar büyük olduğunu hepimiz sahada gördük. Doğrusu o enerjinin büyüklüğü hepimizin beklentisinin çok üzerinde oldu. Demek ki bu milletin enerjisi, bu konudaki hevesi, gençlerimizin bu konudaki beklentileri çok büyük. TEKNOFEST'in en büyük rollerinden birisi; bu heyecanı, bu enerjiyi ölçülebilir şekilde ortaya koyması oldu. İnşallah bu seneki festivalde bu enerjinin ne kadar büyük olduğunu bir daha gösterecek. İlk uçuşun sonrasında biraz daha ustalaşmış uçuşlarla çok daha ileri mesafelere gittiğimizi göreceğiz. Bu millete özellikle gençlerimize güvenmek ilgili çok güzel örnekler gördük ve göreceğiz. Eğer bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız. Bu festivallerde bunları göreceğiz. Bu festivalde yarışmalar zinciri var, bu bir anlamda olimpiyat gibi oluyor. Festivalde yarışmalar başlayana kadar, çeşitli illerimizde hazırlık çalışmalarına gençlerimiz katılacaklar, festival ise bir final olacak. Hem başkanlığımız bünyesinde yapılan benzer yarışmalar hem de Türkiye'de diğer kurumların yaptığı çeşitli faaliyetlerin entegre olmasıyla ekilen tohumların büyüdüğünü göreceğiz".

Uçan araba, sürücüsüz araç ve roket yarışmaları

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları da düzenleniyor.

TEKNOFEST 2019 yarışmaları şöyle: Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Robo Taksi Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hack İstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve TakeOff yarışmaları.

Başvurular 28 Şubat tarihine kadar devam ediyor

Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek geleceğin teknoloji ürünlerini geliştirecekler. Teknoloji yarışmalarında kazanan takımları, toplamda 2 milyon TL'nin üzerinde bir ödül bekliyor. Teknoloji yarışmalarına başvurular web adresi üzerinden 28 Şubat tarihine kadar devam ediyor. Yarışmacı takımlara malzeme desteği ve teknik danışmanlık da sunulacak.