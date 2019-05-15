Uçan Motosikletler Çatalca'da

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2019 takviminde yer alan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın açılış ayağı uzun bir aradan sonra 18-19 Mayıs tarihlerinde Çatalca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek. Çatalca Belediyesi'nin destekleriyle Yeditepe Motokros Parkuru'nda koşulacak sezonun 1. Ayak yarışına; İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere bir çok ilden sporcu katılacak.

Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş mahallesinde yapılacak Türkiye Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve Veteran sınıflarında koşulacak. Yeditepe Motokros Parkuru'nda yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışa çok sayıda izleyicinin gelmesi bekleniyor. Toprak parkurda, nefes kesen mücadeleler, izleyiciler için gerçek bir şölene sahne olacak.

18 Mayıs Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı şampiyonanın 1. ayağı, 19 Mayıs Pazar günü ise saat 10.00'dan itibaren birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olacak.

Öte yandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı nedeniyle pazar günü Çatalca Yeditepe Motokros Parkuru'nda sabah açılış töreni düzenlenecek.