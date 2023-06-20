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Üçgen Teras'ta yoga etkinliği

Her sene 21 Haziran’da kutlanan Uluslararası Dünya Yoga Günü’nde Akmerkez, tüm gün sürecek yoga etkinlikleri düzenliyor.

Her sene 21 Haziran'da kutlanan Uluslararası Dünya Yoga Günü'nde Akmerkez, tüm gün sürecek yoga etkinlikleri düzenliyor.



Akmerkez, Uluslararası Dünya Yoga Günü'nde bu yıl beşinci kez yogaseverleri ağırlayacak. Akmerkez'de Üçgen Teras'ta 21 Haziran günü gerçekleştirilecek olan “Mars Athletic Club ile Dünya Yoga Günü” kutlaması gün boyunca sürecek. Her yaştan katılımcıya açık olan ücretsiz etkinlikte, yoga severler yorgunluklarını ve streslerini yoga ve meditasyon seanslarıyla atacaklar.



21 Haziran ‘Mars Athletic Club ile Dünya Yoga Günü' Program Akışı


11:00 Gizem Akıl-Vinyasa Yoga


12:00 Nilüfer Sütcü-Pilates


13:00 Beyza Öztürk-Yoga


15:00 Abdul Kuşlu & Emre Karaman-Kuvvet


16:00 Fatih Özgan-Kuvvet + Stretching


17:00 Gizem Akıl-Pilates


18:00 Fatma Çiftçi-Nefes Egzersizleri + Yoga


19:00 Gizem Akıl & Beyza Öztürk-Ashtanga Yoga


20:00 Abdul Kuşlu & Emre Karaman-Kuvvet

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