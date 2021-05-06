UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası heyecanı Türkçe anlatımla izleyiciyle buluşacak

Red Bull TV, Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nı canlı yayınlayacak. Sezonun ilk Dünya Kupası yarışı 7-9 Mayıs'ta Almanya'nın Albstadt şehrinde yapılırken, yarış Berkem Ceylan ve Sarper Günsal'ın anlatımıyla sporseverlerle buluşturacak.

Dünya genelinde macera, spor, dans ve müzik tutkunlarının büyük ilgiyle izlediği içerikleri artık Türkçe ve Türkçe altyazılı seçenekleriyle ücretsiz olarak izleyicilerle buluşturan Red Bull TV, Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası heyecanını canlı yayınlarla sporseverlere ulaştıracak. Sezonu 7-9 Mayıs'ta Almanya'nın Albstadt kentindeki cross-country ve kısa parkur yarışlarıyla açacak olan Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nın heyecanı Red Bull TV'de yaşanacak.

Berkem Ceylan ve Sarper Günsal'ın anlatımıyla yarış önü ve yarış sonrası değerlendirmelerin de yer alacağı canlı yayınlar 7 Mayıs Cuma günü saat 18.00'da ve 9 Mayıs Pazar günü saat 11.45'te başlayacak. 14-16 Mayıs tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek yarışlar da yine Berkem Ceylan ve Sarper Günsal'ın anlatımıyla izleyiciyle buluşacak. Mercedes-Benz UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'na dair detaylı bilgi RedBull.com/UCI2021 adresinde.

Red Bull TV'de; canlı yayınların yanı sıra 7 bin dakikalık Türkçe içerik de izleyicilere sunuluyor. Uygulama, tüm dijital cihazlardan ve akıllı televizyonlardan adresi üzerinden ücretsiz edinilebiliyor.