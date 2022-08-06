Ücretlilere yapılan zamlar piyasayı rahatlattı

Irmak Group Yönetim Kurulu Üyesi Burak Akgül, ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir süredir enflasyon ve zamlar nedeniyle çalkantılı şekilde seyir eden ekonomik verilerin gün geçtikçe iyiye gideceğinin ve bunun da ilk ışıklarının alındığını kaydeden Akgül, “Bir süredir enflasyon nedeniyle insanların alım gücünde ciddi düşüşler meydana gelmişti. Ancak başta asgari ücret, memur ve emekli maaşları ile ücretlilerin maaşlarında Temmuz ayında yapılan zamlarla beraber vatandaşların alım gücünde artış meydana geldi. Enflasyonun artış hızının durması ve ekonomik verilerin önümüzdeki günlerde daha iyi gelecek olmasına yönelik beklentilerin piyasaları canlandırdığını” ifade etti.

Ücretlilerin maaşlarına yapılan zamlarla beraber vatandaşların geleceğe yönelik ümitlerinin arttığını sözlerime ekleyen Akgül, “Bunu kendi çalışanlarımız başta olmak üzere her kesimdeki vatandaştan görüyoruz. Maaşlardaki düzelmelerle beraber turizm ve yeme- içme sektöründe başlayan hareketliliğin önümüzdeki günlerde tüm piyasada etkili olacağını görmek mümkün” dedi.

Hükümetin yerindeki politikaları dış etkenlerden dolayı artan enflasyona karşı meyvelerini vermeye başladığını vurgulayan Akgül, gün geçtikçe önlemlerinin etkisinin daha fazla hissedileceğini belirtti.