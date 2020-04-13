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Ücretsiz maske dağıtımında önemli uyarılar

Maskelerin eczanelerden ücretsiz dağıtımına ilişkin Türk Eczacıları Birliği, bilgilendirme videosu hazırladı.

Vatandaşlardan, cep telefonlarına mesaj gelmedikçe eczanelere yönelmemeleri istendi.


Ücretsiz maske dağıtımı geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Türk Eczacıları Birliği, haftalık kişi başına 5 adet maske temini uygulamasına ilişkin bilgilendirici bir video yayınladı. Videoda eczanelerde maske temini sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi. Ayrıca vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonuna gönderilecek SMS kodunu beklemeleri istendi. Kod ulaşmamış kişilerin maske temini için evlerinden çıkmamaları gerektiği vurgulandı.


Ücretsiz maske nasıl alınacak ?


Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden talepte bulunup Sağlık Bakanlığı tarafınca cep telefonlarına yönlendirilecek SMS kodu ile eczanelere gidip maskelerini alabilecekler.

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