Ücretsiz online e-ticaret eğitimleri başlıyor

Ideasoft ve Beykent Üniversitesi, her yıl ülke ekonomisi içinde ağırlığını artıran e-ticaretin yaygınlaşması için Türkiye'nin ilk ücretsiz online e-ticaret eğitimini düzenliyor.

2017 yılından bu yana üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle sertifikalı e-ticaret uzmanı yetiştirmek için eğitimler düzenleyen Ideasoft, şimdi de eğitim serisini internet ortamına taşıyarak her kesimden insanı e-ticarete davet ediyor. 2019 yılının ilk yarısında, 33 şehirde düzenlenen 53 etkinlikte 4 bin 500 katılımcıyı e-ticaret ile tanıştırdıklarını belirten Ideasoft CEO'su Seyhun Özkara, “Türkiye'de hâlihazırda aktif olan 15 bin e-ticaret sitesinin yaklaşık olarak 7 binine e-ticaret altyapı desteği sunuyoruz ve sektördeki bu büyüklüğümüz bize bazı sorumluluklar yüklüyor. Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenleyerek yatırımcıları, iş adamlarını ve e-ticarete başlamak isteyenleri bir araya getirdik. Özellikle sektördeki nitelikli personel ihtiyacından yola çıkarak eğitimlerimizi Beykent Üniversitesi'nin akademik desteği ile online ortama taşıyoruz. Ücretsiz eğitimler sayesinde daha fazla kişiyi e-ticaretle tanıştırarak Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

E-ticarete dair tüm konular derinlemesine ele alınıyor

İnternetten canlı olarak yayınlanan e-ticaret eğitimlerinin ilki geçen hafta gerçekleşti. Eğitimde, Türkiye ve dünyadaki e-ticaret trendleri, e-ticaret altyapı yazılımları ve teknik gereksinimler, e-ticaret sitesi panel eğitimi, dijital pazarlama ve internet reklamcılığı, ödeme sistemleri ve sanal pos, kargolama ve lojistik olmak üzere pek çok sektörel başlık ele alındı. İki hafta süren online eğitimde, merak edilenler anlık olarak sorulurken, bu sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı. Online e-ticaret eğitimlerinin ilkine tam olarak katılım sağlayan ve eğitim sonunda yapılan sınavda başarı gösteren 183 kişi Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden Ideasoft onaylı sertifika elde etmeye hak kazandı. E-ticaret eğitimine kayıt olmak için hiçbir ön koşul bulunmazken, dileyen herkes kayıt yaptırabiliyor.

Sektör-üniversite işbirliği genişliyor: 81 ilde e-ticaret seferberliği!

Bugüne kadar Beykent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi'nde eğitimler gerçekleştirdiklerini ve online eğitimlerle bu yıl içerisinde en az 1.000 kişiye daha dokunmayı hedeflediklerini belirten Seyhun Özkara, “Online eğitimlerin yanı sıra Teknoloji Buluşmaları ve Dijital Yolculuk etkinliklerimiz de tüm hızıyla devam edecek. Yeni dönemde 48 şehirde daha etkinlik yapmayı planlıyoruz. Yıl sonunda 81 ilde gerçekleştireceğimiz 93 etkinlik sayesinde e-ticareti meraklılarına anlatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“E-ticaret herkes için yeni bir gelir kapısı”

Dijitalleşmenin tüm sektörlerde, yeni pazarlara ulaşarak yepyeni bir gelir kapısı oluşturduğunu belirten Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “2008'den bu yana dünyada yaşanan ekonomik krizin çözümü için alternatif olarak görülen dijital dönüşüm, Türkiye'de de hızla gelişiyor. E-ticaret'in Türkiye'deki gelişimini yakından takip ediyor ve Ideasoft ile birlikte düzenlediğimiz eğitimlerle sektöre personel yetiştiriyoruz. İstihdamı desteklemek ve iş gücü oluşturabilmek adına sektör-üniversite işbirliğinin en güzel örneğini, düzenlenen online e-ticaret eğitimi ile gerçekleştirdik. Beykent Üniversitesi'nin platformu kullanılarak gerçekleştirilen eğitimde, daha çok kişiye ulaşma fırsatını yakaladık. Düzenlenen eğitimin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.