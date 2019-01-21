Ücretsiz ulaşımda Maltepe farkı

Belediye geride kalan 5 yılda cenazeleri olan 6 bin 511 aileye ulaşım desteği sunarken, 4 bin 608 hasta ve engelli vatandaşı da ücretsiz taşıdı.

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Maltepe Belediyesi, ücretsiz ulaşım hizmetleriyle Maltepelilerin hayatını kolaylaştırıyor. Belediye spor kulüpleri, dernekler, eğitim kurumları gibi pek çok kurumun bu alandaki ihtiyaçlarına cevap verirken, dört yıl önce başlattığı ücretsiz okul servisleri, engelsiz ulaşım, cenazesi olan ailelere ücretsiz ulaşım gibi çalışmalarıyla da kamuoyunun takdirini topluyor.

6 bin 511 cenaze sahibine destek

Belediyeye bağlı araçlar, 6 bin 511 cenaze için acılı ailelere ulaşım desteği verirken, engelsiz ulaşım kapsamında 4 bin 608 hasta ve engelli vatandaşı da ücretsiz taşıdı. Amatör Spor Kulüpleri için ise 2 bin 559 ücretsiz sefer gerçekleştirildi. 2015 yılında başlayan ve büyük ilgi gören ücretsiz öğrenci servisiyle de, günde 500 öğrenci okullarına ücretsiz taşınıyor.

Tüm bu çalışmaları, sosyal demokrat bir yönetim anlayışının gereği olarak yerine getirdiklerine vurgu yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın iyi günlerinde de, kötü günlerinde de yanlarındayız. Acıda, tasada, kıvançta, neşede hep bir ve biz olduk. İstanbul gibi trafik çilesinin yaşandığı bir yerde, öğrencilerimizi her sabah evlerine yakın duraklardan alarak okullarına güvenle ulaşmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde engelli dostlarımızın ve ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak için engelsiz araçlarımız 7/24 onların hizmetinde” diye konuştu.