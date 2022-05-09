Üçüncü UIPM Dünya Kupası etabı Bulgaristan'da başlıyor

Bulgaristan'ın Albena kentinde 10-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış branşlarında 90 dakika formatında yapılacak üçüncü UIPM Dünya Kupası 1'inci Etabı'na, Türkiye'den toplam 3 sporcu katılım gösterecek.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Bulgaristan Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği UIPM Dünya Kupası 3'üncü Etabı, 10-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Albena kentinde gerçekleştirilecek. 90 dakikalık yeni modern pentatlon formatında yapılacak UIPM Dünya Kupası'na büyükler kategorisinde yarışacak sporcular katılım gösterecek. Türkiye'yi Bulgaristan'da temsil eden kadın sporcular arasında İlke Özyüksel ve İpek Akşin, erkek sporcular arasında ise Buğra Ünal yer alıyor.

Finaller 14 Mayıs'ta

Dünya Kupası, 10 Mayıs'ta eskrim, yüzme ve lazer run etapları üzerinden yapılacak Kadınlar kategorisi eleme yarışları ile başlayacak. Ardından erkekler kategorisinin eleme yarışları yapılacak. 12 Mayıs'ta eskrim bonus round, yüzme ve lazer run etapları üzerinden Kadınlar kategorisi yarı finali, ertesi gün aynı etaplarda erkekler kategorisi yarı finali gerçekleştirilecek. Dünya Kupası'nın finali ise 14 Mayıs'ta hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde binicilik, eskrim bonusround, yüzme ve laser run sıralamasıyla gerçekleştirilecek. Dünya Kupası, 15 Mayıs'ta yapılacak Karışık Bayrak Yarışı ile birlikte son bulacak.

4'üncü UIPM Dünya Kupası Etabı Türkiye'de

UIPM'in 2022 yılında gerçekleştireceği Dünya Kupası Yarışları, dört etap ve bir finalden oluşuyor. Mısır, Macaristan, Bulgaristan'da yapılan üç dünya kupası etabının ardından, 7-12 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak UIPM Dünya Kupası 4'üncü Etabı ile 23-26 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak UIPM Dünya Kupası Finali, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun organizasyonuyla ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek.