'Uçuş Günü' deneyimi

Red Bull Uçuş Günü öncesinde, 1-7 Ağustos tarihleri arasında uçuş meraklılarına eğlenceli bir deneyim yaşatacak.

Akasya, 14 Ağustos Pazar günü, üretici ve cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü öncesinde, 1-7 Ağustos tarihleri arasında eğlenceli bir deneyime ev sahipliği yapacak. Red Bull Uçuş Günü standına gelen misafirler, VR gözlüklerle mini bir Red Bull Uçuş Günü oyunu oynayacak. Haftanın en çok puanını alan kişi bir misafiriyle beraber, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'ndeki etkinlik alanında yer alan VIP bölümde ağırlanacak.