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Uçuşlara sis engeli

Sabah saatlerinde İstanbul’da etkili olan yoğun sis hava trafiğini de olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yoğun sis hava trafiğini de olumsuz etkiledi.


Sis Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında uçuşları etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanına inmesi gereken 20 uçak Çorlu, Ankara ve İzmir'e yönlendirildi. Atatürk Havalimanına inemeyen THY'nin 4 uçağı da Çorlu ve Ankara havalimanlarına yönlendirildi.


Anadolujet'in 09.00'da planlanan Erzurum, 09.15'te planlanan Samsun ve 09.55'te planlanan Diyarbakır uçuşları da iptal edildi.

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