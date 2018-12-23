Ucuz kombi için çözüm yerli üretim

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in kombi ve radyatör üreticilerine "fiyat indirin” çağrısına sektörde dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Sanica'dan destek geldi.

Yabancı markaların yüksek kar marjlarıyla faaliyet yürüttüğüne dikkat çeken Sanica Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, "Yerli ve milli üretimin desteklendiği bir sistem fiyatları doğrudan aşağı çekecek, kapısına gaz geldiği halde doğalgazı tercih etmeyen yaklaşık 3 milyon vatandaşın kombilerle tanışmasını sağlayacaktır" dedi.

Kombilerdeki teknolojik dönüşümün de vatandaşın ucuza ısınması için kritik önemde olduğunu ifade eden Fatinoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yeni yıldan itibaren mecburi olarak kombilerde yoğunlaşmalı sisteme geçiliyor. Bu sistemle suyu ısıtan gaz hemen dışarı atılmak yerine yeniden dönüşüme sokuluyor. Böylece daha az gazla daha fazla ısı verimi elde ediliyor. Ayrıca eskisinden yüksek performansla çalışan fan ve pompa sistemi, sistemin ısıya hassasiyeti sayesinde ısı yükseldikçe daha az çalışıyor, dolayısıyla elektrik tüketiminde de ciddi tasarruf sağlanıyor. Yani yerli üretimle ucuza kombi alan vatandaş, bu teknolojiyle hem daha az doğalgaz yakmış hem de daha az elektrik harcamış olacak."

Ali Fatinoğlu, kombi üretimi için Manisa Akhisar'da dev bir fabrikayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Ürünlerimizde anlattığım bu sistemin en üst kademesi olan 'Premix Yoğuşmalı Kombi' teknolojisini kullanıyoruz. Şu an bu fabrikada ürettiğimiz kombileri Rusya'dan İngiltere'ye, hatta Çin'e kadar 10 ülkeye ihraç ediyoruz" diye konuştu.