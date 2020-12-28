UDOFED Avrupa'ya açılıyor

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), Avrupa'ya açılacağını duyurdu.

Türkiye'de Dönerin sektör haline getirilmesi ve sanayileşmesi için kurulduğu günden bugüne çalışmalarını sürdüren UDOFED şimdi de Avrupa'ya açılıyor. 2020 yılının son günlerinde gerçekleşen görüşmeler sonucunda, Avusturya'da 20 yıldır faaliyet gösteren, ülkenin ve bölgenin en büyük döner üreticilerinden biri olan GLOBAL DÖNER, Uluslararası Döner Federasyonu UDOFED'e üye olma ve birlikte hareket etme kararı aldı. Uluslararası Döner Federasyonu tarafından Türk Dönerine Avrupa'da da sahip çıkılması konusunda yapılacak çalışmalar, Avusturya merkezli döner markası ile birlikte gerçekleştirilerek hayata geçirilecek. Yeni oluşumla beraber Avrupa'nın birçok ülkesinde faaliyet gösteren Türk Döner üreticilerinin UDOFED çatısı altında toplanarak daha güçlü hale gelmesi hedefleniyor.

“Hedefimiz çok büyük”

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, “GLOBAL DÖNER'in aramıza katılımıyla daha da güçlendik” diyerek şunları söyledi:

“Dönere sahip çıkılması, hakettiği itibarı kazanması ve en önemlisi sektör haline getirilmesi amacıyla çıktığımız yolda karşılaştığımız tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. İnançla yılmadan mücadele ederek kısa sürede çok büyük projeleri hayata geçirdik. Devlet kademesinin her birimi ile, bürokratlarımızla, bakanlıklarımızla ortak çalışmalarımız neticesinde Türkiye olarak Döneri sahiplendik. Dönerin sanayileşmesi için de adımlarımızı attık. federasyon olarak artık hedefimiz çok büyük.Bugünde dünyanın 140 ülkesinde sevilerek tüketilen, fast food'un tek ve en güçlü rakibi olan dönerimize Avrupa'dan, Avusturya'dan başlayarak sahip çıkacağız. Yirmi yıldır Avusturya'da faaliyet gösteren Türk döner markasına aramıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Avusturyalı döner markası ve UDOFED Avrupa'da Türk Dönerinin hak ettiği itibarı görmesi konusunda birlikte hareket edecekler”.

“UDOFED ile daha güçlüyüz”

GLOBAL DÖNER Yönetim Kurulu Başkanı ve UDOFED Başkan Vekili Yusuf Bulut, Uluslararası Döner Federasyonu'nun çalışmalarını başından beri yakından takip ettiklerini belirterek, “Bu çatı altında birlikte hareket etmekten mutluluk duyacağız. Yaklaşık 20 yıldır Avrupa'da döner sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Avrupa'da sıkıntılar sahipsizlikten dolayı çok fazla. Bu sebeple federasyonun Türkiye'de yapılanma sürecini yakından takip ettik. Kısa sürede hayata geçirilen projeler ilgimizi çekti. Federasyon ile dönerin Türkiye'de sahiplenilmesi bize yeni ufuklar açtı. Sadece Türkiye'de değil dünyada Dönere sahip çıkılması düşüncesiyle bizimde bu yapı içinde olmamız gerektiğinin farkına vardık. Şimdi en kısa zamanda Avusturya merkezli olarak Avrupa'nın diğer ülkelerindeki Döner üreticilerini federasyon çatısı altında toplayacağız. Federasyon olarak Avrupa'da da Türk Döneri'ne sahip çıkacağız birlikte çok daha güçlü olacağız” şeklinde konuştu.

Mazbatası takdim edildi

Avusturyalı marka, federasyonun Avrupa'ya açılan kapısı konumunda olacak. Yönetim Kurulu kararıyla UDOFED Genel Başkan Vekili olarak tayin edilen Yusuf Bulut'a mazbatası, Genel Başkanı Mehmet Mercan tarafından hayırlı olsun dilekleriyle takdim edildi.